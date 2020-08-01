الكاظمي يأمر بفتح تحقيق عاجل بحادثة اهانة مواطن تداولتها مواقع التواصل

2020/08/01 | 21:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد وجه القائد العام للوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بالتحقيق الفوري بحادثة اهانة مواطن من قبل مجموعة ترتدي الزي العكسري تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي.وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام، اللواء يحيى رسول في بيان، تلقت "أين نيوز" نسخة منه، ان" بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فديو يظهر فيه مجموعة تردي الزي العسكري وهي تقوم بالاعتداء على احد المواطنين".واضاف" حيث وجه الكاظمي الجهات المختصة بالتحقيق الفوري والعاجل لمعرفة تفاصيل هذا الموضوع ومعرفة متركبي هذه الجريمة التي لن تمر دون عقاب بحق مرتكبيها، كما وجه بمعرفة تاريخ وقوع هذه الاعتداء وتحديد مكانه، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

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