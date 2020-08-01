ماذا جرى في الرياض بشأن اليمن؟ - منذر علي

2020/08/01 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منذر_علي كنتُ متشائماً حينما كتبتُ عن اتفاقية الرياض في مطلع نوفمبر 2019، وقد تأكد تشاؤمي، مع الأسف.



وها أنا أكرر الكتابة عن اتفاقية الرياض المُعدلة في أواخر يوليو 2020، وآمل ألا تصدق توقعاتي مرة أخرى هذه المرة!حسناً ، ترى كيف يمكن النظر إلى اتفاقية الرياض الجديدة؟الاتفاقية الجديدة المُعدلة هي امتداد للاتفاقية القديمة، ويمكن النظر إلىيها من عدة زوايا، تتقاطع فيها الملهاة بالمأساة، واليقين ب ......





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