ديالى تعلن نسبة الشفاء” التراكمية” من فيروس كورونا بعد مرور 5 اشهر على انتشاره

2020/08/01 | 21:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشفت دائرة صحة ديالى، السبت، عن نسبة الشفاء التراكمية من فيروس كورونا بعد مرور 5 اشهر على انتشاره داهل المحافظة.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” نسبة الشفاء التراكمية من فيروس كورونا بعد مرور 5 اشهر على انتشاره في ديالى بلغت 79%”، لافتا إلى أن “الى اجمالي الاصابات […]

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