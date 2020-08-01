الكاظمي يوجه بالتحقيق الفوري في حادثة الاعتداء على أحد المواطنين

2020/08/01 | 21:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بالتحقيق الفوري في حادثة الاعتداء على أحد المواطنين.

وأكد احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء أن الكاظمي أمر بالتحقيق الفوري بحادثة التعامل غير الأخلاقي وغير المهني مع أحد المواطنين، التي انتشرت صورها في مواقع التواصل الاجتماعي.

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