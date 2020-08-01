رياح شمسية “تضرب” الأرض هذا الأسبوع!

2020/08/01 | 21:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال باحثون إن رياحا شمسية تتجه نحو الأرض ما قد يؤدي إلى حدوث عواصف شمسية على كوكبنا.ووصف الباحثون “مادة غازية” طُردت من الشمس، وهي في مسار صادم مع كوكبنا.ويعتقد علماء الفلك أن الرياح الشمسية يمكن أن تصل يوم الأحد، 2 أغسطس، أو الاثنين 3 أغسطس، بعد انطلاقها من منطقة في نصف الكرة الشمالي …

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