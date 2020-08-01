منظمة الصحة العالمية تواصل “التشاؤم” تجاه كورونا.. تصريح محبط جديد

2020/08/01 | 21:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أفادت وكالة فرانس برس، مساء السبت، بأن منظمة الصحة العالمية تتوقع أن يكون فيروس كورونا المستجد وباءً “طويلًا جدًا”.حيث رجّحت منظمة الصحة العالمية أن تكون جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) طويلة الأمد، وذلك خلال اجتماع عقدته؛ لتقييم الأوضاع الصحية بعد ستة أشهر من إعلان الفيروس المستجد وباء عالميًّا.وكان المدير العام لمنظمة […]

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