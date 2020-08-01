تعرف على أبرز مواصفات حواسب Galaxy Tab اللوحية من سامسونغ

2020/08/01 | 21:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سربت بعض المواقع المختصة بشؤون التقنية معلومات عن حواسب Galaxy Tab S7 التي ستطلقها سامسونغ العام الجاري.وتبعا للتسريبات فإن سامسونغ ستعلن هذا العام عن نموذجين من هذه الحواسب، نموذج عادي سيحمل اسم Galaxy Tab S7، ونموذج أكثر تطورا يحمل اسم +Galaxy Tab S7.ومن المفترض أن تأتي هذه الأجهزة بمعالجات +Snapdragon 865 […]

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