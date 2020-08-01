2020/08/01 | 22:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حزب الحل: كشف الجناة المعتدين على الطفل المتظاهر لايقل اهمية عن كشف قتلة المتظاهرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/01 | 22:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب الحل: كشف الجناة المعتدين على الطفل المتظاهر لايقل اهمية عن كشف قتلة المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب الحل: كشف الجناة المعتدين على الطفل المتظاهر لايقل اهمية عن كشف قتلة المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).