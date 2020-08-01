2020/08/01 | 22:09 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك.. وصول خبراء المان من شركة" سيمنس " للمباشرة بصيانة الكهرباء) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك.. وصول خبراء المان من شركة" سيمنس " للمباشرة بصيانة الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).