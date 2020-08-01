محرم “استثنائي”: بعد تحديد السيستاني “آليات بديلة” لإحياء الذكرى.. كربلاء تقطع الطريق “مبكرًا” على الوافدين

2020/08/01 | 22:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي اليوم السبت، استمرار غلق المحافظة حتى الـ13 من شهر محرم، في خطوة لمنع توافد الزائرين من المحافظات الاخرى لاحياء ذكرى عاشوراء.وقال الخطابي في بيان مقتضب إن “غلق المحافظة سيستمر حتى الـ13 من محرم”.وكان المرجع الديني الاعلى علي السيستاني قد حدد في وقت سابق، اليات […]

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