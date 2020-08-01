تجمع مدني يشكك بإعلان موعد لاجراء الانتخابات

2020/08/01 | 22:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..شكك تجمع لمنظمات المجتمع المدني في مضامين خطابي رئيس مجلس الوزراء،ورئيس مجلس النواب ليلة امس، مبينا “أنَّهما يحملان نوايا سياسية شخصية أكثر مما تعبر عن توجهات مؤسساتية رسمية”.وقال الملتقى الوطني للمساءلة الشعبية في نداء وجهه لرئيسي الوزراء والنواب وتلقت (المستقلة) نسخة منه “ما يعنينا كشعب هو تنفيذ المطالب الشعبية ومنها اجراء الانتخابات النيابية […]

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