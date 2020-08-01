2020/08/01 | 22:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..افتتحت دائرة صحة ذي قار ، اليوم السبت ، معمل لتعبئة قناني الاوكسجين الطبي في مستشفى الامام الحسين التعليمي في مدينة الناصرية .وقالت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المعمل سيزود المستشفى ما يقارب 2800 قنينة يوميا ، اضافة الى وجود مخزون من الاوكسجين السائل يقدر بحوالي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح معمل تعبئة اوكسجين بمستشفى الحسين في الناصرية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح معمل تعبئة اوكسجين بمستشفى الحسين في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).