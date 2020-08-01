أرسنال يتوّج بكأس إنكلترا ويتأهل إلى أوروبا ليغ

2020/08/01 | 22:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ أرسنال لقبه الـ14 في كأس إنكلترا لكرة القدم وبطاقة العبور إلى الدوري الأوروبي "أوروبا ليغ" الموسم المقبل، بتسجيله ثنائية الفوز على تشيلسي بنتيجة 2-1 في النهائي، السبت، على ملعب ويمبلي في لندن.

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