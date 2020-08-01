الكشف عن سبب تعثر المفاوضات بين الصقور وغونزالو

2020/08/01 | 22:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد كشف الجهاز التدريبي لفريق القوة الجوية بكرة القدم أن مدرب اللياقة البدنية الاسباني غونزالو لن يكون ضمن الكادر التدريبي للموسم المقبل بعد اخلاله بشروط العقد.وذكر مشرف الفريق مهدي جاسم في بيان تلقته وكالة "أين نيوز" أن “الإدارة والمدرب ايوب اوديشو كانوا على تواصل منذ فترة مع مدرب اللياقة البدنية الاسباني غونزالو للتواجد مع الصقور وحصلت موافقة مبدئية وارسل له العقد للتوقيع عليه”.وأضاف جاسم أن “غونزالو وافق على الشروط الموضوعة في العقد وطلب مبلغا من المال وتمت الموافقة على ذلك من قبل الادارة الا انه ظل يماطل، فمرة يعتذر كونه غير قادر على التواجد في بغداد وتارة يرمي الكرة لاسباب عائلية وأخيرا لم يرد على اتصالات الكادر التدريبي”.وبين أنه “سيتم حسم هذه المسألة في وقت قريب مطمئن جمهور العريق بخصوص هذا الموضوع بتواجد مدرب على مستوى عال”.

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