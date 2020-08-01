ثنائية أوباميانج تمنح آرسنال لقب الكأس والتذكرة الأوروبية

2020/08/01 | 22:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية توج آرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الـ14 في تاريخه، وذلك بعد تغلبه على تشيلسي بنتيجة 2-1، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب ويمبلي مساء اليوم السبت، ليضمن المدفعجية بالتالي المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.وسجل ثنائية آرسنال بيير إيميريك أوباميانج (28- 67)، بينما سجل كريستيان بوليسيتش هدف تشيلسي الوحيد (6).وشكل آرسنال الخطورة الأولى في المباراة في الدقيقة الثالثة، بعدما ارتقى أوباميانج لعرضية مايتلاند نايلز، مسددًا رأسية مرت إلى جوار القائم.وأتى الرد سريعًا من تشيلسي بتسديدة متقنة من ماونت من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة، أبعدها مارتينيز إلى ركلة ركنية.وافتتح تشيلسي التسجيل مبكرًا في الدقيقة السادسة، بعدما بدأ بوليسيتش الهجمة بانطلاقة من وسط الملعب، ليمرر إلى مونت على الجانب الأيسر، الذي أرسل كرة أرضية داخل منطقة الجزاء مررها جيرو بالكعب إلى بوليسيتش ليراوغ تيرني وينفرد بمارتينيز ويسجل الكرة بسهولة في الشباك.وكاد بوليسيتش أن يضيف الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة العاشرة، بعد التلاعب بدفاعات آرسنال قبل أن يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها مارتينيز بنجاح.وتحصل آرسنال على مخالفة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 16، نفذها سيبايوس مسددًا كرة علت العارضة.وسجل بيبي هدفًا رائعًا لآرسنال في الدقيقة 25 بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يتم إلغاءه بداعي التسلل.وتحصل آرسنال على ركلة جزاء في الدقيقة 26 بعد تعرض أوباميانج للإعاقة من قبل أزبلكويتا، ونفذها المهاجم الجابوني بنجاح في الدقيقة 28، يتسديدة أرضية قوية على يسار كاباييرو.وتعرض أزبلكويتا لإصابة في الركبة ليغادر الملعب في الدقيقة 34 ويحل مكانه كريستينسين.ومهد مونت كرة على حدود منطقة الجزاء للقادم من الخلف جورجينيو في الدقيقة 36، ليسدد الأخير كرة علت العارضة.وفي الدقيقة 45 تحصل آرسنال على مخالفة من على حدود منطقة الجزاء، نفذها لاكازيت مسددًا كرة مرت إلى جوار القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.وبدأ تشيلسي الشوط الثاني بقوة بانطلاقة من بوليسيتش في الدقيقة 46 من قبل وسط الملعب، حتى وصل إلى منطقة الجزاء ليسدد كرة مرت إلى جوار القائم، إلا أنه تعرض لإصابة عضلية في تلك الهجمة ليغادر أرض الملعب ويحل مكانه بيدرو.واعتمد آرسنال في الشوط الثاني على الهجمات المرتدة، وفي إحداها بالدقيقة 57، سدد تشاكا كرة من على حدود منطقة الجزاء ذهبت بعيدًا عن المرمى ورد عليه جيمس بتسديدة ذهبت بعيدًا عن المرمى أيضًا في الدقيقة 62.ونجح آرسنال في تسجيل الهدف الثاني، بعد انطلاقة من بيليرين من قبل وسط الملعب صاحبها العديد من المراوغات في الدقيقة 67، لتصل إلى بيبي الذي مرر الكرة إلى أوباميانج في الجانب الأيسر من منطقة الجزاء الذي سدد كرة ساقطة من فوق كابييرو سكنت الشباك.ازدادت الأمور صعوبة على تشيلسي في الدقيقة 73، بعد تعرض كوفاسيتش للبطاقة الحمراء إثر تدخله على تشاكا.وأجرى لامبارد 3 تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة 78 بخروج مونت وجيرو وروديجير ونزول أبراهام وباركلي وأودوي، وتبعه أرتيتا في الدقيقة 81 بنزول نكيتياه على حساب لاكازيت.وتعرض لويز لإصابة طفيفة ليغادر أرض الملعب في الدقيقة 88 وحل مكانه سوكراتيس.وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع تعرض بيدرو لإصابة في الكتف بعد احتكاك مع مارتينيز حارس آرسنال ليغادر أرض الملعب بعد توقف المباراة لنحو 5 دقائق لعلاج الإسباني، لينتهي اللقاء بعدها بفوز آرسنال بنتيجة 2-1 وتتويجه بلقب البطولة

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