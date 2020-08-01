شركة سيمنز تصل لمحافظة عراقية.. 290 ميكا واط في طريقها للتجهيز

2020/08/01 | 22:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن محافظ كركوك بوكالة راكان سعيد الجبوري، اليوم السبت، عن وصول خبراء المان من شركة سيمنس للمباشرة بصيانة احدى المحطات الانتاجية بطاقة 290 ميكا واط.وقال الجبوري، في بيان إن “كوادر محطة كهرباء كركوك الغازية باشرت بتهيئة موقع الوحدة التوليدية k2 لغرض الصيانة بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية بعد وصول خبراء […]

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