واقعة تعرية المراهق العراقي تطيح قائد قوات حفظ القانون

2020/08/01 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمان- أفاد مصدر امني، اليوم السبت، باحالة اللواء الركن سعد خلف بدر عواد الى الامرة .وقال المصدر، انه تمت احالة اللواء الركن سعد خلف بدر عواد قائد قوات حفظ القانون الى الامرة .وذلك بعد التحقيق في واقعه تعرية المراهق العراقي وابنته وتصويره من قبل عناصر حفظ القانون الذين اثاروا غضب الشارع العراقي ، […]

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