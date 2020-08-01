التحقيق مع رجال أمن عراقيين عرّوا مراهقاً في الشارع ونالوا من كرامته

2020/08/01 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم السبت، بالتحقيق في حادث اعتداء على مواطن بسن المراهقة من قبل عناصر أمن.فيما اصاب الشارع العراقي الغليان من سوء اخلاق رجال محسوبين على الامن العراقي وقال أحمد ملا طلال المتحدث باسم مصطفى الكاظمي، إن رئيس الوزراء العراقى والقائد العام للقوات المسلح أمر بالتحقيق فورا بحادثة التعامل غير […]

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