الكاظمي وأردوغان يتبادلان التهاني بمناسبة العيد ويبحثان مجمل العلاقات الثنائية

2020/08/01 | 23:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبادل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

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