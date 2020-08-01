2020/08/01 | 23:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، اليوم السبت، استمرار غلق السيطرات الخارجية لغاية الـ 13 من محرم الحرام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ كربلاء: استمرار غلق السيطرات الخارجية لغاية 13 من محرم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ كربلاء: استمرار غلق السيطرات الخارجية لغاية 13 من محرم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).