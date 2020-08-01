2020/08/01 | 23:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم ـ بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تبادل خلال اتصال هاتفي، التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، معبرا عن صادق تمنياته للشعب التركي بدوام الاستقرار والتقدم".واضاف، ان "الجانبين بحثا مجمل العلاقات الثنائية بين الشعبين التركي والعراقي، وسبل تعزيزها وتمتين أواصر حسن الجوار والتعاون في مختلف المجالات، كما تطرّق الجانبان الى الملفات المشتركة التي من شأنها مراعاة مصلحة الشعبين الجارين وأمن المنطقة واستقرارها"من جانبه، أعرب الرئيس أردوغان، عن "أطيب أمنياته للعراق حكومة وشعباً، وأن تشهد المرحلة المقبلة تذليلاً للعقبات والتحدّيات التي تواجه الشعب العراقي".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - بغداد

امر رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، السبت، بالتحقيق الفوري بحادثة اهانة مواطن تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول، "تداولت بعض مواقع التو

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو القانونية النيابية في مجلس النواب، حسين العقابي، السبت، 01 آب، 2020، أن مجلس النواب مطالب بتحقيق بعض الاعمال قبل أن يحل نفسه لاجراء الانتخابات المبكرة.

وقال العقابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب وحده من

بغداد اليوم- بغداد

اصدرت وزارة النفط، السبت، 01 آب، 2020، ايضاحاً بشأن آلية التعيين لخريجي كلية الهندسة الكيمائية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة النفط اهتمامها ورعايتها بشريحة الخريجين م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكاظمي يبحث مع اردوغان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكاظمي يبحث مع اردوغان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).