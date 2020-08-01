2020/08/01 | 23:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آلا طالباني: البرلمان صوت على قانون الانتخابات ولا تعديل عليه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/01 | 23:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آلا طالباني: البرلمان صوت على قانون الانتخابات ولا تعديل عليه) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آلا طالباني: البرلمان صوت على قانون الانتخابات ولا تعديل عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).