قائد القوات الذي انسحب ساعة احتلال داعش للموصل .. افراج

2020/08/01 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بالإفراج عن قائد عمليات نينوى الاسبق مهدي الغراوي بعد قضاء محكوميته في قضية سقوط الموصل.وقال المصدر، إنه تم الافراج عن قائد عمليات نينوى الاسبق مهدي الغراوي بعد قضاء محكوميته في قضية سقوط الموصل والبالغة سنتين من السجن.وتسبب احتلال الموصل واعدة تحريرها بتدمير كامل للجانب الايمن من الموصل […]

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