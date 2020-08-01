القبض على 3 متهمين بالقتل والسرقة في الديوانية

2020/08/01 | 23:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ الديوانية

أعلنت شعبة مكافحة اجرام الديوانية، اليوم السبت، القبض على ثلاثة متهمين بالقتل والسرقة في المحافظة.

وذكرت الشعبة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن " مفارز شعبة البلدة في مكافحة اجرام الديوانية بامرة العقيد رائد راضي فضلا عن عدد من الضباط و المنتسبين وبمتابعة مدير المكافحة العقيد احمد محمد جاسم، تمكنت من القاء القبض على 3 متهمين بالقتل والسرقة".

واضافت أن "عملية القاء القبض تمت بعد جمع المعلومات عنهم من قبل مصادر موثوق بها ، فيما تم التحقيق مع المتهمين من اجل عرضهم على القضاء وتقرير مصيرهم".

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