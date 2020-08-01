حفظ النظام تصدر بيانًا بعد فيديو الاعتداء على أحد المتظاهرين

2020/08/01 | 23:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأصدرت قوات حفظ القانون، بيانًا بعد الغضب الذي حصل بشأن تورط عدد من منتسبيها بالاعتداء على أحد المتظاهرين.

قالت القوات في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "نود أن ننوه بأنه تم رصد مقطع فديو هذا اليوم تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) حول قيام بعض الأشخاص والذين يرتدون الزي العسكري بالاعتداء على أحد الأشخاص، ونود أن نبين لجميع المواطنين الكرام أن الواجب الرئيسي لقيادتنا يتمثل بحماية المتظاهرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ القانون وأن أي تصرف بفعل سئ يصدر من تصرف شخصي من قبل أي شخص يثبت إدانته لا يمس هذه القيادة ولا أبطال وزارة الداخلية كافة".

وأضاف أن "معالي السيد وزير الداخلية المحترم أمر بتشكيل لجنة تحقيقية وبشكل فوي بالموضوع وسوف يتم إحالة أي شخص يثبت تورطه أو إساءته للمواطن إلى المحاكم لينال جزاءه وفق القانون".

فيما اجتاح الغضب الأوساط الرسمية والشعبية إثر انتشار مقطع فيديو يوثق تعذيب متظاهر، على يد عناصر يرتدون زي قوات أمنية.

ويظهر مقطع الفيديو متظاهرًا مراهقًا يعتقد أنه احتجز قرب ساحة التحرير، حيث قامت عناصر تردي زي "قوات حفظ القانون"، بتجريده من ملابسه وشتمه والإساءة لشرف والدته، فضلاً عن القيام بحلاقة شعره باستخدام "الكتر" في مشاهد وصفت بـ"الفظيعة"، وزلزلت مواقع التواصل الاجتماعي.

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