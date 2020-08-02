تشكيل لجنة برئاسة مدير مكافحة بغداد لمعرفة ملابسات الاعتداء على أحد المواطنين

2020/08/02 | 00:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير مكافحة بغداد لمعرفة ملابسات الاعتداء على احد المواطنين ومحاسبة المسيئين.

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