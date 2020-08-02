2020/08/02 | 00:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير النفط ينفي ما تم تداوله بشأن رسالة نسبت له مرسلة لإحدى الشخصيات في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير النفط ينفي ما تم تداوله بشأن رسالة نسبت له مرسلة لإحدى الشخصيات في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).