2020/08/02 | 00:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال عناصر حفظ النظام المعتدين على الشاب المراهق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/02 | 00:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

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