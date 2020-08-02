البطش والقمع سيرتدّان على أصحابهما - لجنة المتابعة الوطنيّة

2020/08/02 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لجنة_المتابعة_الوطنيّة تزداد معاناة شعبنا الأردنيّ الأبيّ، يوماً بعد يوم، وتتردَّى أحوال البلاد الاقتصاديّة والسياسيّة بتسارع.



وذلك بسبب طبيعة نظام الحكم الفرديّ المطلق، الذي تتفاقم نزعته الاستبداديّة على نحوٍ غير مسبوق وقليل المثال في العصر الحاليّ.ولقد استغلَّ النظام جائحة كورونا ليفرض «قانون الدفاع» فيحصِّن به سياساته الجائرة المعادية للشعب والبلاد، ويتابع إفراغ مؤسَّسات الدولة مِنْ مضامينها الصوريّة ويحوِّله ......





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