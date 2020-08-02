2020/08/02 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب الطاقة الكهربائية وفق المفهوم العلمي والحضاري أصبحت من اساسيات تطور الحضارة البشرية ، والصناعات بمختلف اشكالها وفوائدها، والكهرباء لم يخترعها بمفهوم الاختراع مثل "الدراجة الهوائية" أي شخص لأنها اكتشفت كشكل من اشكال الطاقة وقد احتاج الانسان الى الوقت الذي يعد بآلاف السنين حتى استطاع اكتشافها ، والعودة الى التاريخ الذي أشار الى هذه القضية المعقدة، ونجد ان هناك العديد من العلماء والعقول العظيمة ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القيمة المادية والمعنوية للكهرباء في العراق والعالم - مصطفى محمد غريب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القيمة المادية والمعنوية للكهرباء في العراق والعالم - مصطفى محمد غريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).