اعتقال عضو في البرلمان البريطاني بتهمة الاغتصاب

2020/08/02 | 01:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت الشرطة البريطانية، القبض على عضو في البرلمان البريطاني لم تذكر اسمه بتهمة الاغتصاب.

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