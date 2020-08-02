الداخلية تعلن اعتقال عناصر حفظ النظام المعتدين على الطفل المتظاهر

2020/08/02 | 01:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أعلنت وزارة الداخلية، ارسال قوة اعتقلت عناصر حفظ النظام المعتدين على الشاب المراهق.وقال وزير الداخلية عثمان الغانمي، إن "الوزارة ارسلت قوة خاصة اعتقلت المنتسبين لقوات حفظ النظام في مقرها بالمنصور وايداعهم السجن".وبين انه "اللجنة التحقيقية باشرت باستجوابهم ، ووجهنا بالعقوبة الاشٌد الطرد من الخدمة لخرقهم قوانيين الشرطة".

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