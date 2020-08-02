2020/08/02 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_بيان انتهى زمن المناضل الرمز، دون أن ينتهي المناضل الرمز.



وهذا الأخير لن ينتهي اليوم ولا غدا.



لأن الشعوب تلد رموزها باستمرار.



وكلما اشتدت حرارة الصراع الطبقي، كلما برزت الرموز المناضلة.



الخطير أن بعض هذه الرموز، إذا لم نقل جلها، تتحول في المنعطفات التاريخية الصعبة/الفاصلة الى رموز انبطاح وعمالة وخيانة...



ولنا في تجربتنا السياسية والنقابية والجمعوية أمثلة عديدة.



وبدون مجازفة، فالتحول من المناضل الرمز ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المناضل الرمز - أحمد بيان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المناضل الرمز - أحمد بيان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).