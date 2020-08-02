الكاظمي يوجه بإحالة قائد قوات حفظ القانون الى الامرة وإعادة النظر بهذا التشكيل

2020/08/02 | 02:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، باحالة قائد قوات حفظ القانون الى الامرة واعادة النظر بهذا التشكيل، على خلفية اعتداء مجموعة لمنسوبي قيادة قوات حفظ القانون على احد الاشخاص.

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