آرسنال بطلاً لكأس الاتحاد الإنجليزي بفوزٍه على تشيلسي

2020/08/02 | 02:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… توج آرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الـ14 في تاريخه، وذلك بعد تغلبه على تشيلسي بنتيجة 2-1، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب ويمبلي، السبت، ليضمن المدفعجية بالتالي المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.وسجل ثنائية آرسنال بيير إيميريك أوباميانج (28- 67)، بينما أحرز كريستيان بوليسيتش هدف تشيلسي الوحيد (6).وشكل آرسنال الخطورة الأولى في […]

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