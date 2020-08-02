جريمة مروعة بأول أيام العيد.. أردني يقتل شقيقاته الثلاث

2020/08/02 | 02:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، إن ثلاث شقيقات قُتلن بأعيرة نارية، على يد شقيقهن.وأوضح الناطق الإعلامي في بيان، أن بلاغا ورد لمديرية شرطة غرب البلقاء، حول قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية باتجاه شقيقه إثر خلافات بينهما وفق (سكاي نيوز).وأدى إطلاق النار إلى إصابة شقيقاته الثلاث، ونقلهن إلى المستشفى […]

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