الكاظمي يأمر بالتحقيق في فيديو بحق قاصر بواقعة “غير أخلاقية” لأفراد أمن

2020/08/02 | 02:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتحقيق في مقطع مصور يظهر تعاملاً “غير أخلاقي” من قبل أفراد أمن بحق فتى يبدو أنه قاصر.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان له تلقته (المستقلة) إن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو يظهر فيه مجموعة ترتدي الزي العسكري وهي تقوم بالاعتداء على […]

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