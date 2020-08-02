2020/08/02 | 02:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اختتم يوفنتوس موسمه محليًا، بالخسارة الثانية على التوالي في الدوري الإيطالي، وذلك على يد ضيفه روما (1-3)، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ38.اليوفي تقدم بهدف لجونزالو هيجواين في الدقيقة 5، قبل أن يحرز روما 3 أهداف، عن طريق نيكولا كالينيتش ودييجو بيروتي “ثنائية”، في الدقائق 23، 44، 52.بهذه النتيجة، أنهى اليوفي موسمه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روما يعكر ليلة تتويج يوفنتوس) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روما يعكر ليلة تتويج يوفنتوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).