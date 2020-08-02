أحالة قائد قوات حفظ القانون الى الامرة … بعد مقطع الفيديو

2020/08/02 | 02:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أفاد مصدر أمني مطلع بأن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أقال قائد قوات النظام من منصبه.وقال المصدر للـ(المستقلة) إن الكاظمي “أقال اللواء الركن سعد خلف بدر عواد قائد قوات حفظ القانون من منصبه وأحاله إلى الامرة”.و وجه الكاظمي في وقت سابق من اليوم السبت، بالتحقيق “العاجل” والفوري في قضية […]

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