الداخلية تكشف تفاصيل إطلاق سراح الغراوي أحد المتهمين بسقوط الموصل

2020/08/02 | 02:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل ملابسات إطلاق سراح قائد عمليات نينوى السابق الفريق الركن مهدي الغراوي وهو أحد المتهمين البارزين بالتسبب بسقوط الموصل بيد داعش عام 2014.وقالت الداخلية في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم إنها “اتحذت إجراءاتها القانونية بحق جميع المتهمين ( من منسوبيها) بعملية سقوط الموصل واحالتهم إلى محكمة قوى الأمن الداخلي الثانية […]

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