عاد من عمله في دولة خليجية ليذبح شقيقته

2020/08/02 | 03:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… لم تمر سوى عدة أيام على عودته من دولة خليجية كان يعمل فيها لسنوات، وعقب عودته ارتكب جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها شقيقته الصغرى، بعد أن سدد لها عدة طعنات قاتلة في أنحاء متفرقة من جسدها، لفظت على إثرها الحياة داخل منزل الأسرة في محافظة قنا جنوب صعيد مصر.تلك الجريمة المفجعة شهدتها قرية […]

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