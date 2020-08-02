قوات حفظ النظام تصدر بيان عن فيديو “الاعتداء” وإلاهانة والتعذيب لمراهق

2020/08/02 | 03:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اصدرت قيادة قوات حفظ القانون بياناً بشأن فيديو “الاعتداء” على احد المواطنين في بغداد، مؤكدة أن واجبها حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة.وقالت القيادة في بيان لها تلقته (المستقلة) إنه “نود أن ننوه بأنه تم رصد مقطع فديو هذا اليوم تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) حول قيام بعض الأشخاص والذين يرتدون […]

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