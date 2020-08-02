بريطاني اغتصب 31 امرأة في 22 عاماً بلهجته الناعمة

2020/08/02 | 03:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….قضت محكمة بريطانية، بسجن رجل مدى الحياة بعد إدانته بتهم مهاجمة واغتصاب 31 امرأة على مدى 22 عاما، إذ وصفه القاضي بـ”شر مطلق”.وجاء في محضر المحكمة أن فيليب بلاكويل (56 سنة) الذي كان أحد المتقدمين لبرنامج هواة الموسيقى التلفزيوني الشهير “اكس فاكتور”، ارتكب أول جريمة اغتصاب عام 1997، وأنه كان يستهدف النساء الشابات […]

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