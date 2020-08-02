شقراء السيارات سوبركار بلوندي تستكشف ساحة سيارات خردة مذهلة في دبي

2020/08/02 | 03:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيح أن الإمارات العربية المتحدة مليئة بالترف والفخامة، ولكن المذهل هو أن هذا الواقع يطبّق أيضاً على ساحات الخردة فيها، حيث وجدت سوبركار بلوندي مؤخراً ساحة خردة تضم العديد من السيارات الفاخرة والخارقة.ساحة خردة السيارات في دبي تتواجد هذه السيارات في ساحة الخردة بسبب تعرض أغلبها لحوادث قوية جعلتها غير صالحة للقيادة، حيث تترك هناك حتى […]

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