الداخلية تكشف ملابسات الاعتداء الاجرامي على قاصر ظهر في مقطع فيديو

2020/08/02 | 03:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أصدرت وزارة الداخلية بياناً كشفت فيه ملابسات حادثة “الاعتداء” على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو، مؤكدةً التعرف على هوية مرتكبي الفعل الذي وصفته بـ”الإجرامي”، والمباشرة بإجراءات إلقاء القبض عليهم، فيما أشارت إلى أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بإحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الأمرة وإعادة النظر بهذا التشكيل.وقالت الوزارة […]

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