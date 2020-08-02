محمد رمضان يرتدي ساعة بـ 275 ألف دولار!

2020/08/02 | 03:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… ليس جديداً أن يفاجئنا الفنان الشهير محمد رمضان بأسلوبه المميز، ولكنه أطل علينا هذه المرة بساعة جديدة وباهظة الثمن، فما هي هذه الساعة ولم ستود أن ترتديها (بالأحلام طبعا)؟ ساعة أكثر شهرة من الفيديو كليب ظهرت ساعة محمد رمضان في صورة جديدة له على حسابه عبر إنستقرام هدفها الإعلان عن فيديو كليب جديد لأغنية “تيك توكا”، إلا أن […]

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