نانسي عجرم وسيرين عبدالنور… تعرفي على سيارات الأمهات النجمات

2020/08/02 | 03:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من قال ان الأمهات لا بد من ان يقدن سيارات مملة؟ إليك السيارات التي تقودها المشاهير الأمهات.لأنه، في النهاية الأمهات يمكن أن يتمتعن بأسلوب حياة رائع أيضا! نانسي عجرم تقود أودي A7 اختارت نانسي عجرم سيارة أودي الألمانية لتقودها وهي برفقة أولادها، ولا يمكن عدم موافقتها الرأي فهذه السيدان من الأروع بفضل تصميمها الذي يشبه سيارات […]

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