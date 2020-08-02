البرازيل.. حصيلة المصابين بكورونا تتجاوز الـ2.7 مليون حالة

2020/08/02 | 04:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 45392 إصابة و1088 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، للتجاوز حصيلة المصابين عتبة الـ2.7 مليون شخص.

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