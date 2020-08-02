محافظ كربلاء المقدسة: غلق المدينة سيستمر الى هذا الموعد

2020/08/02 | 05:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، السبت، أن غلق المدينة سيستمر الى 13 محرم، مؤكداً أن من يحرض على التجمعات البشرية سوف يحال الى القضاء....

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