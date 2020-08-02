الداخلية العراقية تكشف ملابسات ’الاعتداء’ على مواطن في بغداد

2020/08/02 | 06:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، بياناً كشفت فيه ملابسات حادثة "الاعتداء" على احد المواطنين في بغداد، والذي ظهر في مقطع فيديو، ولاقى ردود أفعال ...

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